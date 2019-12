Acer Aspire V3-571G-736b8G1TBDCaii

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het pluspunt van deze laptop is het prachtige Full HD-scherm met uitstekende kijkhoek op basis van IPS-technologie. Daardoor zeer geschikt voor foto's bekijken en bewerken. Deze 15,6 inch laptop met krachtige hardware: een quad-core Intel Core i7-processor, 8 GB geheugen en een 1 TB harde schijf. De grafische chip van Nvidia biedt prima prestaties, maar is niet de snelst denkbare. Maar wel vlot genoeg om moderne games te kunnen spelen. Deze laptop heeft ook nog een Blu-ray speler aan boord. Wanneer je het rustig aan doet dan houdt deze laptop het lang vol: zo'n 6 uur. Moet hij hard doorwerken dan is de accu veel sneller leeg.