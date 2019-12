Acer Aspire V3-731-B9606G50Makk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een forse laptop met en luxe. Opvallend is dat deze laptop een relatief trage processor heeft meegekregen, maar veel geheugen. Een vreemde combinatie. Want dit model is bij uitstek geschikt voor lichter gebruik. Het grote 17,3 inch scherm maakt hem minder makkelijk mee te nemen. Maar wel prettig voor langdurig werken. Het gewicht is bijna 3 kilo en dat is relatief zwaar.