Acer Aspire V3-771-53236G50Makk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een forse laptop met een redelijk vlotte Core i5-processor en een ruim werkgeheugen van 6 GB. Het is een laptop met een gewicht van 2,94 kilo en dat is relatief zwaar. Een voordeel is het grote scherm: 17,3 inch met een resolutie van 1600x900. Sterk punt is de goede werktijd op de accu: bijna 6 uur als je het rustig aan doet. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,