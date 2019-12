Acer Aspire V3-771G-33126G50Makk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

17,3 inch is aanmerkelijk groter dan een standaard laptop. De hogere resolutie (1600x900) zorgt er voor dat het bureaublad meer ruimte biedt. Handig bij het werken met uitgebreide documenten. Deze bijna 3 kilo wegende laptop is wat meer geschikt voor gebruik in en om het huis. De specificaties maken deze laptop niet tot een supersnelle machine, maar wel snel genoeg voor de meeste taken. De harde schijf meet 500 GB en dat is ook voldoende. De laptop heeft wat luxe in de vorm van twee USB 3.0-aansluitingen en een WiFi-adapter die dankzij de geschiktheid voor 5 GHz-netwerken ook meer mogelijkheden biedt dan bij veel goedkope laptops. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,