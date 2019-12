Acer Aspire V3-771G-73638G50Maii

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop, met een zeer snelle Intel Core i7-quad core processor. Daarom onder andere geschikt voor videobewerking, maar de werktijd valt heel erg tegen. Bij intensief gebruik: maar 1 uur en 25 minuten, doet u het rustig aan dan haalt hij met moeite 2 uur en een kwartier. De harde schijf is met een capaciteit van 500 GB niet erg groot en ook de prestaties van de Nvidia grafische kaart vallen tegen. Het gewicht is met ruim 3 kg aan de hoge kant. Het scherm heeft een hoge resolutie (Full HD, 1920x1080) en is mat afgewerkt. Het scherm trilt en heeft strepen, ook bij controle van een tweede sample. Voor dit probleem hebben we contact opgenomen met Acer. Acer heeft het ook geconstateerd en werkt aan een oplossing. Tot dit probleem is opgelost raden wij af dit model aan te schaffen en hebben we de score voor dit model negatief bijgesteld. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,