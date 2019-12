Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TMakk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met krachtige specificaties. Deze Acer heeft een groot 17,3 inch scherm met Full HD-resolutie. Helaas is het een TN-scherm waardoor kleurweergave en kijkhoek veel minder goed is dan bij tablets gebruikelijk is. Er is zowel een SSD als harde schijf ingebouwd, daardoor veel ruimte voor je bestanden én vlotte ruimte voor je programmatuur. De videokaart en quad-core processor zorgen voor goede prestaties zowel voor zwaar werk als games. Hij is wel zwaar: 3,1 kilo.