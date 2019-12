Acer Aspire v3-772G-747A8G75Mamm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer, zeer krachtige laptop met een snelle quad-core processor en een snelle videokaart. Een prima keuze voor het 'zware werk' zoals videobewerking of games. Het scherm is van goede kwaliteit en biedt een Full HD-resolutie, de matte afwerking is voor velen ook een pluspunt. Een nadeel is de harde schijf. Niet de capaciteit: met 750 meer dan voldoende, maar het ontbreken van een SSD maakt deze laptop soms langzamer dan minder krachtige laptops die wel een SSD aan boord hebben. Het gewicht is met 3,11 kilo wel wat hoog, en de accu werktijd valt tegen: iets meer dan anderhalf uur als we het rustig aan doen.