Acer Aspire V3-772G747a8G75Mamm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Letterlijk en figuurlijk een zware laptop: 3,11 kilo zwaar en voorzien van een krachtige quad-core Intel Core i7-processor en een snelle videokaart van Nvidia, de GeForce GTX 760M. Snel voor videobewerking en games, de makke van dit systeem is wel het ontbreken van een SSD. Daarom is hij op sommige vlakken niet erg snel. Wel is er een forse harde schijf aan boord: 750 GB groot. Nadeel is de zeer beperkte werktijd op de accu: 1,5 uur als we het rustig aan doen.