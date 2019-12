Acer Aspire V5-571P-323c6G50Mass

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer slanke laptop, met oude techniek en touchscreen De processor is een Core i3-processor van vorig jaar. Hierdoor vallen de prestaties wat tegen in vergelijk met nieuwere modellen, maar het grootste verschil is de grafische kracht. Dat maakt dat zelfs minder veeleisende spellen niet helemaal vloeiend gespeeld kunnen worden. Oftewel Core i3 klinkt sjiek, maar in dit geval valt het tegen. De slanke vorm heeft niet gezorgd voor een laag gewicht want met 2,45 kilo weegt deze laptop net zo veel of zelfs meer als niet slanke uitvoeringen. Om de slanke vorm mogelijk te maken is de netwerk en VGA-aansluiting niet ingebouwd, speciale kabel is meegeleverd. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,