Acer Aspire V5-571PG-53338G75M

Complete 15 inch laptop met touchscreen. Prettig in het gebruik met Windows 8. De laptop is zeer slank, maar ongeveer net zo zwaar als dikkere laptops (2,5 kg). De processor is vlot, maar de Nvidia grafische kaart GeForce 710M klinkt spannender dan het is, voor het spelen van moderne games is deze chip te traag. Dus het heeft weinig toegevoegde waarde. De slanke lijn heeft er voor gezorgd dat er geen ruimte was voor de netwerk en VGA-aansluiting. Die moeten aangesloten worden via een speciale adapterkabel (meegeleverd) Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,