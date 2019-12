Acer Aspire V5-573G-745081Taii

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een relatief laag gewicht (2,14 kilo) en toch een zeer krachtige Nvidia GeForce GTX850M grafische processor. Deze grafische processor is geschikt voor het spelen van de nieuwste games. De processor heet weliswaar Core i7, maaris een dual-core versie en daardoor behoorlijk trager dan een quad-core model. Pluspunt is de 1 TB SSHD (combinatie van een SSD en een harde schijf), die is redelijk vlot.