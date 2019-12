Acer Aspire V7-482P-54208G50tii

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop die er een beetje zakelijk uitziet. Relatief dun, maar toch voorzien van een aantal voordelen: zoals een behoorlijk goede accuwerktijd. U kunt hem tot zo'n 7,5 uur op een accu laten werken en dat is veel voor een laptop. De Intel Core i5-processor is redelijk vlot en wordt bijgestaan door 8 GB werkgeheugen en dat maakt hem ook voor zwaardere toepassingen interessant. De harde schijf is een SSHD (combinatie van SSD en harde schijf) en is sneller dan een gewone harde schijf) en maakt hem in de praktijk vlot. Het 14 inch touchscreen is kleiner dan een gemiddelde laptop.