Acer Chromebook CB314-1H-C54T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een Chromebook. Een speciale laptop met daarop de webbrowser Chrome. Je kan er geen(!) windows of mac-software op installeren. Wel kan je android-apps installeren.Deze laptop weegt 1,35 Kilogram en heeft een scherm van 14-inch. Dat is behoorlijk licht. Hij heeft 32 GB opslagruimte, dat is helaas erg weinig ruimte, je loopt snel tegen de beperkingen op. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een Intel Celeron N4000. Dat is een langzame chip.