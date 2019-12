Acer E5-771G-70B8

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een flinke laptop met een groot 17,3 inch scherm. Hij weegt 2,77 kilo en dus in combinatie met dit formaat is dit niet direct een laptop om veel mee te nemen. Bijzonder is de grote harde schijf: 2 TB. Die maakt hem niet zo heel erg vlot. De processor heet wel i7, maar het is zeker niet de snelste die Intel te bieden heeft. Het is een dual-core en niet een snelle quad-core. De Nvidia GeForce 840M grafische is ook wat sneller dan wat je in de gemiddelde laptop aantreft, maar om spelletjes te spelen in de Full HD-beeldkwaliteit van het scherm schiet hij tekort. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,