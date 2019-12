Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer ES1-522-27XA is een vervelende trage laptop met een 15,6 inch scherm. De traagheid wordt vooral veroorzaakt door de langzame AMD E1 processor. De laptop is slechts 2,1 kilo zwaar en voorzien van een langzame 500 GB harde schijf. Alleen geschikt als je heel beperkte eisen en veel geduld hebt. Uw oude computer is waarschijnlijk aanmerkelijk sneller. De laptop is nog net bruikbaar voor e-mail, social media, internetbankieren en online winkelen. Hoewel hij zelfs tijdens die simpele toepassingen traag is. Maar als je hem gebruikt voor andere toepassingen dan merk je dat de instapper niet voldoet.