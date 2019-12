Acer Extensa 15 EX2509-C6FD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een hele trage processor. Dat zorgt er voor dat eigenlijk alles wat u met deze machine doet sloom verloopt. Hij is weliswaar goedkoop, maar daar is dus ook een duidelijk aanwijsbare reden voor. Waarschijnlijk is deze laptop aanmerkelijk trager dan je huidige systeem. Voordeel is wel de relatief lange werktijd op de accu. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,