Acer Nitro 5 AN515-42-R72M

Dit is een vrij vlotte laptop, maar wel een behoorlijk zware: 2,3 kilo is veel voor een laptop met een 15-inch scherm. Dankzij de combinatie van een snelle Ryzen 5-processor en AMD Radeon 560X grafische chip kun je er ook mee gamen, soms wel met verlaagde grafische instellingen. Een ander pluspunt is de grote SSD van 512 GB, wat betekent dat je niet zo snel van een externe harde schijf gebruik hoeft te maken. De accuwerktijd van deze laptop is zo'n 5 uur. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.