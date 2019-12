Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Nitro 5 AN515-51-5048 hebben we begin mei 2018 voor 849 euro aangeschaft bij Bol.com. We zagen de laptop enkel bij Bol verkrijgbaar. Het is een laptop met behoorlijk potente specificaties. De processor is snel en daarnaast is er ook een ssd en een harde schijf ingebouwd. Dat zorgt voor snelheid en voldoende opslagcapaciteit. De accuwerktijd is voldoende: 6,5 uur. Daarnaast kun je als je niet al te veeleisend bent moderne games spelen met de nvidia GeForce GTX 1050. Het gewicht van deze laptop is aan de hoge kant: 2,43 kilo. Zowel accu, opslag, werkgeheugen als wifi-chip zijn te vervangen. Hiervoor moet je wel eerst 17 schroefjes verwijderen en de kap loswrikken.