Acer Nitro 5 AN515-51-76CN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Met deze Acer Nitro kun je prima gamen. Daar zorgen de Core i7-processor, 8 GB werkgeheugen, snelle SSD, maar bovenal de Nvidia Geforce GTX 1050 ti grafische kaart wel voor. Deze videokaart is behoorlijk snel en ook geschikt voor het spelen van moderne pc games. Ook video- en fotobewerking behoren tot de mogelijkheden. De laptop weegt 2,4 kilo en dat is wel wat aan de zware kant voor een laptop met een 15-inch scherm. Daarnaast heeft hij een 256 GB SSD en 1 TB harde schijf waardoor je er ook veel bestanden en programma's op kwijt kunt. Het werkgeheugen van 8 GB is uitbreidbaar naar 24 GB.De accuduur van 6,5 uur is niet heel lang maar voor een krachtige laptop relatief prima. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant.