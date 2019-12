Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Nitro 5 AN515-52-5987 hebben we 18 maart 2019 aangeschaft bij MediaMarkt voor 888 euro. Deze Nitro heeft behoorlijke hardware aan boord in de vom van een snelle processor en een GeForce GTX 1050 TI die het grafische deel voor zijn rekening neemt. Je kunt er dus behoorlijk zware software mee draaien en goed op gamen. De opslagruimte is ruim: een 256 GB ssd en een 1 TB hdd. Hiermee neem je veel bestanden, games en andere software mee. Met een gewicht van 2,4 kilo is hij aan de zware kant, maar voor een gaminglaptop is dat niet uitzonderlijk. De accuwerktijd is voor een gaminglaptop wel vrij goed: bijna 6,5 uur.