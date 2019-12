Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 15,6 inch Acer Nitro 5 AN515-52-7781 is met 2,5 kilo een zware laptop en heeft krachtige hardware aan boord, in de vorm van een snelle processor en een GTX1060 grafische chip. Daarnaast is er een hdd en een ssd ingebouwd met een gecombineerde capaciteit van 1256 GB. De accuwerktijd valt tegen: net iets meer dan 3,5 uur. Het werkgeheugen is uit te breiden tot 16 GB en hiervoor hoef je enkel 1 schroefje los te draaien en het klepje te verwijderen. De prestaties voor wifi zijn uitstekend, vooral op de 5 GHz-band waar in onze testomgeving gemiddeld boven de 550 Mbit/s werd behaald. Deze gaminglaptop hebben we geleend van Acer.