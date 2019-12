Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer One 10 S1003-16M3 is een mini tablet inclusief keyboard, waardoor hij ook is te gebruiken als kleine laptop. Het gewicht is slechts 1,1 kilo in totaal en dat is erg weinig. De opslagcappaciteit is met slechts 64 GB erg beperkt. De wifi-standaard is slechts 802.11n en er is geen vaste netwerkaansluiting aanwezig. De werktijd op de accu is met ruim 11 uur erg goed te noemen. Vervangen van onderdelen (zoals opslag of geheugen) is onmogelijk, maar dat is niet ongebruikelijk voor een tablet.