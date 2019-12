Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Predator Helios 300 PH315-51-5400 is een gaminglaptop en heeft een vlotte i5-processor aan boord in combinatie met een GTX1060-videochip. Dat maakt hem geschikt voor het spelen van moderne games. Hij heeft ook een ssd en een hdd aan boord die samen 1128 GB aan opslagruimte bieden. Voor het laden van games is de traditionele hdd wel wat traag. Het gewicht van deze laptop is hoog (2,55 kilo), maar dat is niet raar voor een gaminglaptop. De accuwerktijd is met ruim 5,5 uur niet superhoog, maar voor een gaminglaptop niet al te slecht. We hebben deze Predator Helios 300 PH315-51-5400 geleend van laptopfabrikant Acer.