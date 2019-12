Acer Spin 1 SP111-31-C2GP

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte 11-inch laptop weegt slechts 1,35 kilo. Dat maakt hem zeer geschikt om mee te nemen. Je moet alleen als gebruiker niet veeleisend zijn: de Intel Celeron-processor is traag en er is maar 64GB opslag ingebouwd. Daarvan is bovendien maar 40GB beschikbaar voor je eigen bestanden, dat is in de praktijk al snel te krap. Het omklapscherm maakt hem ook geschikt om makkelijk door foto's te bladeren of eenvoudige presentaties te geven. Een groot pluspunt van deze laptop is zijn zeer goede accuduur van ruim 13 uur. Ook kun je zelf het werkgeheugen van 4GB uitbreiden naar 8GB, al zal de snelheidswinst in dit geval waarschijnlijk klein zijn. We kochten deze Acer Spin begin april bij Media Markt, voor €320.