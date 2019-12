Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Spin 1 SP111-32N-C4RC hebben geleend van fabrikant Acer. De laptop is momenteel, 29 juni 2018, niet verkrijgbaar. We zagen dat MediaMarkt de laptop heeft verkocht voor 369 euro. Het is een mini laptop met een omklapscherm. De behuizing voelt vrij luxe aan. Hij weegt maar 1,2 kilo. Het lage gewicht en het compacte formaat maken hem zeer geschikt om mee te nemen. De opslagcapaciteit is beperkt en dat geldt ook voor de prestaties. De accuwerktijd is ongeveer 5,5 uur. Alleen de accu kun je vervangen na het openschroeven van de laptop (10 schroefjes). Zowel opslag, werkgeheugen als wifi-module zijn vastgesoldeerd.