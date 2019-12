Acer Spin 1 SP111-32N-P7L4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 11-inch minilaptop heeft een omklapscherm waarmee je hem ook als grote tablet kunt gebruiken. Dankzij het lage gewicht van 1,2 kilo neem je hem makkelijk mee. De procesor is erg langzaam waardoor je hem alleen voor de basistaken kunt gebruiken. De opslagcapaciteit van de SSD is met 128 GB vrij ruim voor een laptop in deze klasse. De accuwerktijd is zeven uur. We hebben deze laptop ingekocht bij €500 bij Coolblue.