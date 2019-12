Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Spin 1 SP113-31-C1YD heeft een opvallende lichtblauwe kleur. Het is een handige compacte laptop met draaibaar aanraak scherm. Spin verwijst hier naar het draaibare scherm en niet naar het achtpotige beestje. Het draaibare scherm is handig bij het bekijken van foto's en films. De processor is niet zo snel, maar de SSD maakt dat de Spin toch vlot werkt. Handig voor de reiziger: Een erg goede accuwerktijd van 13 uur. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,