Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Spin 3 SP314-51-36FV heeft een omklapscherm en is daarom veelzijdiger dan een reguliere laptop. De Core i3-processor is geschikt voor niet al te zwaar gebruik. Dankzij de 8 GB aan werkgeheugen blijft hij redelijk vlot wanneer je meerdere programma's gebruikt. Hij weegt 1,7 kg en de accuduur is met ruim negen uur best goed. Deze laptop hebben we geleend van Acer. Op 30 juli 2018 is de laptop beperkt verkrijgbaar. Winkel Informatique verkoopt hem voor 699 euro.