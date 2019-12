Acer Spin 3 SP314-51-55XT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een laptop met een omklapscherm, waardoor je hem als een soort tent kunt neerzetten en als tablet kunt gebruiken. Dat is handig bij het geven van een presentatie of bij het kijken van een film. Voor een laptop met een 14 inch scherm is het gewicht van 1,6 kilo wel wat aan de hoge kant, maar is hij nog altijd licht genoeg om mee te nemen. De ssd van 256 GB is groot genoeg als je niet te veel aan bestanden en programma's hebt om over te zetten. De Intel Core i5-quad core processor is behoorlijk snel en zorgt er samen met de 8GB werkgeheugen voor dat je hem bijna overal voor kunt gebruiken, behalve gamen. Een belangrijk minpunt is de tegenvallende accuwerktijd van net iets meer dan 4 uur. We kochten deze Acer Spin 3 voor €700 bij BCC.