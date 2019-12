Acer Spin 3 SP314-51-P0AM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop kun je omklappen tot een dikke tablet. Hij is voorzien van een niet zo snelle processor, waardoor veel taken hem al snel teveel worden. Hij weegt 1,67 kilo en is dus makkelijk mee te nemen. De opslag kan in de praktijk vrij snel te klein zijn, hij meet namelijk maar 128 GB. Een pluspunt is wel de accuduur, die is namelijk maar liefst 11 uur.