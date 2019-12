Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Spin 3 SP314-53N-553L hebben we op 15 oktober 2019 gekocht bij Wehkamp voor 719 euro. Deze compacte laptop heeft een omklapscherm en dat maakt hem net wat flexibeler in het gebruik vergeleken met een gewone laptop. Ook het aanraakscherm kan onder sommige omstandigheden handig zijn. Wij hebben de accuduur en snelheid gemeten. Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.