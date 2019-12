Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Spin 5 SP513-51-32LT is eind maart 2017 ingekocht bij winkelketen Expert, waar hij exclusief verkrijgbaar leek. Maar we hebben de laptop ook online gezien bij Megekko en Informatique. Het is een laptop met een mooi draaibaar scherm die daardoor ook als dikke tablet is te gebruiken. De Core i3-processor en SSD maken hem best vlot. Nadeel is dat er slechts 128 GB opslag aan boord is. Om onderdelen te kunnen vervangen moet je de onderkant loshalen middels het losschroeven van 13 schroefjes. Vervolgens zie je dat het geheugen is vastgesoldeerd. Gelukkig zijn de accu, ssd en wifi-module wel te vervangen.