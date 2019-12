Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Spin 5 SP515-51GN-84KQ is een zeer luxe laptop. Hij is voorzien van een omklapscherm en een pen. Dat maakt hem behoorlijk veelzijdig. De i7-processor met 4 rekenkernen en het werkgeheugen van 16 GB maken de laptop geschikt voor zwaar werk. Ook is er een behoorlijke videochip aan boord te vinden, waarmee je ook redelijk kunt gamen met dit apparaat. De opslag is in handen van een traditionele harde schijf en een ssd, die samen 1512 GB aan opslag bieden. De accuwerktijd is goed met ruim acht uur, maar het gewicht is 2,2 kilo en dat is wat aan de hoge kant. We hebben de Spin 5 SP515-51GN-84KQ geleend van Acer.