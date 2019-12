Acer Spin SP513-51-34EU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eind februari 2018 kochten we de Spin SP513-51-34EU voor 649 euro bij MediaMarkt. Deze laptop heeft een omklapscherm en is dus ook bruikbaar als dikke tablet, het scherm heeft de mogelijkheid 10 vingers tegelijk te detecteren. De plastic behuizing komt een beetje goedkoop over. De i3 procesor is redelijk vlot en die wordt bijgestaan door een 256 GB SSD. Als je niet al teveel bestanden gebruikt kun je ermee uit de voeten. De accuwerktijd is ongeveer zeven uur. Dat is best redelijk. De schermprestaties zijn erg goed voor een laptop in deze klasse.