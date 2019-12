Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 1 SF113-31-C4VV hebben we 17 mei 2018 gekocht bij Expert. Op dat moment lag de laptop alleen bij deze winkel in de schappen. Let op, het gaat om een Windows 10S laptop die je kunt upgraden naar het volledige Windows 10. Het is een lichte mini laptop met een luxe metalen afwerking en een gewicht van maar 1,4 kilo. De opslag is minimaal (slechts 64 GB). Het scherm is opvallend nauwkeurig. De accuwerktijd is met bijna acht uur, goed. Geheugen en opslag zijn vastgesoldeerd, dus niet zelf te vervangen.