Acer Swift 1 SF113-31-C9SJ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Acer lijkt een beetje op een MacBook Air, maar aan de plastic behuizing zie je al snel dat het een goedkopere laptop is. Hij is met een gewicht van 1,35 kilo wel behoorlijk licht en daardoor makkelijk mee te nemen. De prestaties vallen helaas tegen vanwege de trage Celeron-processor, waardoor de laptop alleen geschikt is voor eenvoudig gebruik. Wel heeft de laptop relatief snelle opslag, maar met een beperkte capaciteit van slechts 64 GB. Dat betekent dat je snel in ruimtegebrek komt voor je programma's en bestanden. We hebben de Acer Swift 1 SF113-31-C6BT eind 2017 voor 429 euro gekocht bij Paradigit. De laptop was op dat moment ook verkrijgbaar bij o.a. Bol, BCC, MediaMarkt en Wehkamp. Bij Bol.com was het één van de meest bewaarde laptops.