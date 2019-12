Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 1 SF113-31-P28U hebben we 9 juli 2018 ingekocht bij MediaMarkt voor 429 euro. We zagen de laptop ook verkrijgbaar bij o.a. BCC, Informatique, Wehkamp en MyCom. Het is een kleine laptop die een beetje lijkt op een MacBook Air. De Pentium-processor is niet de snelste en met de opslagruimte van 128 GB kun je net uit de voeten. Hij weegt maar 1,3 kilo en is lekker klein. Dus past hij makkelijk in je tas. De accuwerktijd is bijna acht uur en dat is netjes.