Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 1 SF114-32-C0Q9 heeft een 14 inch scherm en weegt maar 1,3 kilo. Dat is bescheiden, maar dat geldt ook voor de prestaties en mogelijkheden. De processor is traag en tevens is er maar weinig opslagruimte, slechts 64 GB. De accuwerktijd is maar liefst 11 uur lang. Helaas heeft deze laptop een wat tegenvallend scherm. De Acer Swift 1 is op 4 juni 2019 te koop bij o.a. MediaMarkt, Expert en 4Launch voor 399 euro. We hebben dit exemplaar geleend van fabrikant Acer.