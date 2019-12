Acer Swift 1 SF114-32-C1H6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt maar 1,3 kilo: dat is weinig, maar de specificaties zijn minimaal. De processor is erg traag en ook is er weinig opslag aan boord (64 GB), waardoor je nauwelijks met deze laptop uit de voeten kunt. De accuwerktijd is wel erg goed: 11,5 uur. We hebben deze laptop eind augustus gekocht voor €390 bij Expert.