Acer Swift 1 SF114-32-P5FF

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 1 SF114-32 hebben we geleend van Acer. Hij is eind augustus enkel verkrijgbaar bij MediaMarkt voor 499 euro. Het is een kleine compacte laptop met een gewicht van 1,3 kilo. Hij is niet erg snel, pluspunt is de accuwerktijd van ruim 12 uur. De onderkant van de laptop open je door eerst 9 schroefjes te verwijderen. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Jammer genoeg is het werkgeheugen vastgesoldeerd. De rest is wel zelf te vervangen.