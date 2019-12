Acer Swift 1 SF114-32-P7FA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Swift 1 heeft een niet zo snelle processor, waardoor hij alleen geschikt is voor de basistaken. De opslagcapaciteit van de SSD is met 128 GB vrij ruim voor een laptop in deze klasse. Hij weegt 1,35 kilo en dat maakt hem klein en licht genoeg om veel mee te nemen. De accuwerktijd is met 13 uur behoorlijk lang. We hebben deze laptop voor €400 ingekocht bij Wehkamp.