Acer Swift 3 SF314-51-559Z

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Swift 3 SF314-51-559Z van Acer is eind maart 2017 gekocht bij Paradigit. Op dat moment was de Swift ook verkrijgbaar bij MediaMarkt en 4Launch. Het is een laptop met een luxe goudkleurige behuizing. De combinatie van een Core i3-processor en een 256 GB SSD maken hem best vlot. Een ander pluspunt is zijn prettige toetsenbord. Het geheugen is vastgesoldeerd en niet uit te breiden. Voor accu, opslag en wifi-module open je de onderkant die vast zit met 9 schroeven.