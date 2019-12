Acer Swift 3 SF314-51-5608

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Opvallend luxe aluminium behuizing waardoor de laptop er duurder uitziet dan dat hij daadwerkelijk is. Erg fijn toetsenbord met verlichting. Ook heeft deze laptop een vingerafdruklezer, dat is handig bij het inloggen. De Core i5-processor is behoorlijk potent en maakt de laptop samen met de 256GB grote SSD vrij snel.