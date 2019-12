Acer Swift 3 SF314-51-763V goud

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We kochten begin januari 2018 deze Acer Swift 3 SF314-51 bij webwinkel bol.com voor 946 euro en 50 eurocent. Het is een luxe aluminium 14 inch laptop met een snelle dual-core i7-processor aan boord. Hij biedt verder een grote 512 GB grote ssd en dat is prettig als je vele bestanden mee wil kunnen nemen. De accuwerktijd is ongeveer 3,5 uur en dat valt een beetje tegen. Mocht je de laptop via netwerkkabel willen aansluiten op je netwerk dan moet je een usb-netwerkkastje aanschaffen. De laptop open je door 9 schroeven te verwijderen. Dan zie je dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd, maar accu, opslag en wifi-module zijn wel vervangbaar.