Acer Swift 3 SF314-52-3133

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Begin mei 2018 kochten we de Swift 3 SF314-52 voor 629 euro in bij MediaMarkt. Op dat moment lag de laptop ook bij Expert en MyCom in de winkel. Het is een luxe laptop met een 14 inch scherm en een aluminium behuizing. Het scherm is opvallend goed van deze laptop. Het keyboard heeft een prettige aanslag en ook het gewicht is met slechts 1,64 kilo een pluspunt. De accuwerktijd is met ruim acht uur best goed te noemen. Hij heeft geen fysieke netwerkaansluiting, maar wel ac wifi. Na het verwijderen van 9 schroeven kun je de onderkant loshalen. Dan kun je accu, opslag en wifi-chip vervangen. Het werkgeheugen is echter vastgesoldeerd.