Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 3 SF314-52-51LG hebben we geleend van fabrikant Acer. Op 14 februari zagen we de laptop alleen liggen bij Coolblue voor 799 euro. Hij heeft het nieuwste model i5-processor aan boord en die heeft vier kernen en is daardoor een stuk sneller dan de oudere modellen. De behuizing is van aluminium gemaakt en voelt luxe aan. Je kunt eenvoudig inloggen via de vingerafdrukscanner. De 256 GB grote ssd is voor veel mensen voldoende. De werktijd op de accu is 8,5 uur en dat is een uitstekende score. Mocht je de laptop via netwerkkabel willen aansluiten op je netwerk dan moet je een usb-netwerkkastje aanschaffen. Het werkgeheugen kun je niet zelf vervangen, want het is vastgesoldeerd.