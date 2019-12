Acer Swift 3 SF314-52-584J

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Swift-laptop heeft met een mooie aluminium behuizing, die geinspireerd lijkt door Apple. Hij weegt 1,64 kilo en dat maakt hem compact genoeg om makkelijk mee te nemen. Onder de motorkap zit een vlotte Intel Core i5-processor en een 256GB SSD. Hij is daardoor ruim snel genoeg voor je dagelijkse werkzaamheden. Alleen voor wie veel programma's naast elkaar wil draaien is zijn 4GB werkgeheugen aan de krappe kant. Je kunt dit bovendien niet uitbreiden naar 8 of 16. De accuduur van zo'n 9 uur is wel erg goed.