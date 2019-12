Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 3 SF314-52-58PR stond eind juli 2018 in de folder van Expert, waar wij de laptop kochten voor 629 euro. Hij heeft een vlotte quad-core processor en dito 256 GB ssd. De ruimte is niet overvloedig, de accuwerktijd is zo'n 8,5 uur en dat is behoorlijk goed. Het gewicht van 1,6 kilo Maakt hem zeer hanteerbaar. De onderkant van de laptop open je door eerst 9 schroefjes te verwijderen. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Jammer genoeg is het werkgeheugen vastgesoldeerd. De rest is indien nodig zelf te vervangen.