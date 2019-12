Acer Swift 3 SF314-52G-521K

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een 14-inch laptop van Acer met veel pluspunten. Hij heeft een prettig toetsenbord, een ruime SSD (512GB) en weegt maar 1,7 kilo. De Intel Core i5-processor is daarnaast erg vlot en dankzij de MX150-grafische processor kun je hier af en toe een licht spelletje op spelen. Alleen voor moderne games is hij niet geschikt. De accuwerktijd is met zo'n 9,5 uur zeer goed. Nadelen zijn er ook. Zo heeft hij een glanzend (IPS) scherm dat met enige lichtinval als snel onbruikbaar wordt. Ook de kleurweergave valt enigszins tegen.