Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 3 SF314-54-32SS is een laptop in een luxere aluminium behuizing. Hij is voorzien van een i3-processor. Deze is snel genoeg voor basisgebruik. De ssd is 256 GB groot en dat is onder de meeste omstandigheden ook prima. Pluspunten zijn het gewicht van 1,42 kilo en de lange accuwerktijd van ruim tien uur. Deze Swift 3 SF314-54-32SS hebben we geleend van fabrikant Acer.